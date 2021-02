Saint-Valentin 2021 : 4 raisons de kiffer, même en étant célib

Selon une étude réalisée par IPSOS pour AliExpress, les célibataires ne seraient pas si malheureux que ça. Les chiffres sont parlants : 43% des français en couple pensent que les célibataires souffrent de solitude, mais en​ réalité, 60% des célibataires trouvent que le célibat rime avec liberté. D'ailleurs,​ plus d'1 célibataire sur 2 veut surtout prendre du temps pour soi et pour se faire plaisir. ​Et ils ont raison ! Voilà d'ailleurs 4 bonnes raisons de kiffer la Saint-Valentin 2021, même en étant célib !

Tu peux faire du shopping pour toi

L'étude montre que 42% des célibataires ont un "budget plaisir" pour faire du shopping en ligne. Alors on se dit que ce dimanche 14 février 2021, tu pourras en profiter pour passer une journée entière à faire du shopping en ligne. Un moment rien que pour toi, où tu pourras te faire plaisir ! En plus en étant célib à la Saint-Valentin, tu n'as pas de cadeau à faire à part à toi-même. Bref, c'est l'occasion de penser à toi et rien qu'à toi. Que tu t'achètes un collier fin doré qui ira avec toutes tes tenues, un bracelet noir pour accessoiriser tes looks ou encore une étagère balançoire en bois, au design minimaliste pour poser tes livres ou tes plantes tout en faisant une belle déco, tu trouveras forcément ton bonheur sur AliExpress. Et si tu préfères les boutiques de ton quartier, tu peux aussi faire une virée shopping en respectant les mesures sanitaires, entre copines ou entre potes.

Tu peux passer la journée entre copines (ou entre potes)

La Saint-Valentin, ça peut aussi être un bon jour pour t'aérer si jamais tu passes la semaine en télétravail ou à suivre des cours à distance. Pourquoi pas faire du roller entre copines ou entre potes ? Il y a des rollers à imprimés stylés sur AliExpress, pour que tu restes looké(e) ! Et si le sport, c'est pas ton truc, tu peux toujours proposer à tes ami(e)s une promenade dans votre ville, avec un arrêt à un café-restaurant qui fait à emporter, ou carrément une pause pique-nique dans un parc. Si vous optez pour l'option déjeuner dehors, prévoyez quand même plusieurs pulls et des doudounes, parce qu'il fait froid.

Tu peux la jouer cocooning

Tu as la flemme de sortir ? Pas de problème, tu peux rester chez toi et profiter d'une journée cocooning ou d'une soirée cocooning après avoir maté Netflix. Pour cela, il te faudra simplement un canapé, un plaid et des produits de soin (masque pour ton visage, crème pour le corps...). Seule ou entre copines ou entre potes, tu vas pouvoir passer du temps pour toi. Pour cette Saint-Valentin bien-être, on te conseille les chaussons en forme de licornes ou encore le kit de manucure pour te faire les ongles au vernis semi-permanent avec une lampe LED, le tout à shopper sur AliExpress.

Tu peux quand même passer une soirée hot

L'étude montre aussi que 30% des célibataires entre 18 et 35 ans ont déjà commandé un sextoy, un déguisement sexy, un sous-vêtement osé ou encore un accessoire en ligne. La Saint-Valentin, c'est donc l'occasion de te servir de ton jouet, parce qu'il n'y a pas que les couples qui peuvent passer une soirée hot. Et si tu n'as pas encore de sextoy, il y a notamment le G-spot (point G), un sextoy en forme de rouge à lèvres sur AliExpress. Il s'agit d'un vibromasseur clitoridien petit, facile à emporter partout et cute, pas vulgaire. Il est dispo en plusieurs couleurs : noir, rose, bleu, rouge, violet et doré.