Nina Cherry enceinte : elle dévoile le sexe de son bébé avec Alexandre dans son clip "Pirapirana"

Elle dévoile le sexe de son bébé

C'est donc déjà enceinte que Nina Cherry a tourné le clip de Pirapirana a Dubaï, entourée de son chéri Alexandre et de ses potes Axel (@Axelwino) et Justine (@Justinemaaarc), eux aussi célèbres sur TikTok. Un clip spécial d'autant plus que l'influenceuse et le futur papa partagent la gender reveal de leur premier enfant sur un yacht canon, ainsi que le sexe de leur bébé. Alors verdict ? On y découvre que les amoureux attendent... un petit garçon ! Félicitations !

Nina et Alex accueilleront leur baby boy dans quelques mois maintenant, mais envisagent-ils de dévoiler son visage dès sa naissance ? "On le montrera au bout de 6 ou 8 mois parce qu'on pense que les gens sont bienveillants, mais pas tant que ça en fait", a confié le couple en interview avec PRBK.