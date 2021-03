Nina et Alex (TikTok) nous racontent le début original de leur histoire (Interview)

Si le premier confinement a été une vraie galère, il a finalement été bénéfique pour certains passionnés de TikTok, comme Noholito, Jason et Hwi-Huyn, Axel et Justine, Lenna Vivas, Booshra et Mamad, Benoît Chevalier ou encore les membres de la French House (Louise, Raphaël, Sacha...). Nina et Alex font eux aussi partie de la liste : leurs comptes atteignent, d'ailleurs, presque les 1 millions d'abonnés. Les internautes kiffent leurs vidéos humoristique, leurs pranks et leurs délires. Ils vont donc forcément aimer leur interview avec PRBK !

"J'ai friendzoné Alex complet"

Nina et Alex se sont notamment confiés sur leur rencontre qui aurait pu aboutir à quelque chose de très différent : "Il m'avait dans le collimateur, mais moi, je ne le savais pas du tout. C'est une amie en commun qui m'a dit : 'Mais Alex, j'ai l'impression qu'il n'a d'yeux que pour toi. Tu ne le vois pas ?' Je dis : 'Non, mais Alex ? Mais n'importe quoi c'est mon pote.' Le pauvre, je l'ai friendzoné complet. Et puis, jusqu'à un autre événement où on s'est un peu plus rapprochés", nous a avoué la TikTokeuse.

Nina et Alex vont-ils montrer le visage de leur bébé ?

La friendzone n'a donc pas eu raison d'eux ! En plus, Alex et l'ex-candidate des Reines du shopping vont devenir parents dans quelques mois ! Eh oui, Nina est enceinte de leur et de son premier enfant, même si certains internautes en doutent : "Je suis enceinte de 4 mois. Oui peut-être qu'on ne voit pas trop mon ventre, j'ai des abdos le matin. Certains vont carrément mettre : 'Mais t'es pas du tout enceinte, tu dis n'importe quoi.' Je suis une menteuse."

Mais la jeune maman et son chéri comptent-ils montrer leur bébé sur les réseaux sociaux ? "On le montrera au bout de 6 ou 8 mois parce qu'on pense que les gens sont bienveillants, mais pas tant que ça en fait", ont-ils répondu à PRBK. Et si vous voulez connaître la raison du déménagement de Nina et Alex à Dubaï ? Direction notre diaporama 😉

