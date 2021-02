Noholito : "Je dois être un minimum drôle, mais parfois, je me trouve plus malaisant qu'autre chose"

Tout comme les membres de la French House (Louise Ragot, Raphaël Curron, Sacha Sadok...), de la Sparkle Agency (Savanah, Roy...), les couples Mareva et Kelly, Booshra et Mamad, Justine et Axel et Jason et Hwi-Huyn ou encore Lenna Vivas, Noholito est devenu populaire sur TikTok durant le premier confinement. En l'espace de quelques mois, son nombre d'abonnés a grimpe en flèche et aujourd'hui, il a une vraie communauté qui adore ses vidéos drôles, sa bonne humeur, son humour et son côté décalé.

Découvrez l'interview Match ou Next de Noholito

Un succès auquel Noholito ne s'attendait pas vraiment : "TikTok, c'est là où je me défoule, c'est là où je peux me déguiser en soubrette, faire des vidéos avec ma chienne Pamela. J'adore. Je dois quand même être un minimum drôle, mais parfois, je me dis que je suis un peu plus malaisant qu'autre chose et pourtant ça marche", confie l'influenceur aux 3 millions d'abonnés lors de l'interview Match ou Next avec PRBK avant de parler de sa complicité avec sa mère : "Ma mère est quelqu'un qui ne s'arrête jamais de parler. Au bout d'un moment, on en a marre, on ne se supporte plus."

Les placements de produits, retourner en 2020, répondre aux haters en chanson, un 1er date au fast food, participer à une télé-réalité... la vidéo de Noholito est à retrouver en intégralité dans notre diaporama.

Propos recueillis par Lola Maroni. Contenu exclusif. Ne pas reproduire sans citer PureBreak.com.