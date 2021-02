Booshra et Mamad : zoom sur le couple expert des pranks sur TikTok

TikTok était le réseau social numéro 1 durant le premier confinement en mars 2020. Il a propulsé sur le devant de la scène certains artistes, comme Wejdene et Imen Es, et certains créateurs. On pense notamment aux couples Justine et Axel, Mareva et Kelly, Nina et Alexandre et Hwi-Huyn et Jason ou encore à Lenna Vivas, Noholito, Benoît Chevalier et on en passe. Ils ne passent plus inaperçus depuis, comme Booshra et Mamad. Les amoureux ont explosé de manière impressionnante : leur compte TikTok compte aujourd'hui plus de 3 millions d'abonnés, et 639K sur Instagram.

Qui sont Booshra et Mamad ?

Tout a commencé pour eux le 11 mars 2020 avec leur première vidéo sur l'application : ils ont ensuite alimenté régulièrement leur compte. En quelques mois seulement, ils ont réussi à se démarquer grâce à leurs chorégraphies, leurs trends et aux pranks drôles de Booshra préparés pour son chéri, Mamad : le coup de la bague de fiançailles, de la soeur déguisée en mec, de l'écran cassé...

Elle lui en fait voir de toutes les couleurs avec ses blagues, mais on peut dire qu'il lui rend bien. On comprend pourquoi les internautes se sont rapidement pris d'affection pour leur bonne humeur, leur humour et leur complicité, mais aussi pour leur vie de couple simple et fun.