La Chronique des Bridgerton saison 2 : Charithra Chandran tease des surprises pour Edwina

Après une saison 1 dédiée à Daphné (Phoebe Dynevor) et Simon (Regé-Jean Page), la suite de La Chronique des Bridgerton sera centrée sur Anthony (Jonathan Bailey), l'aîné de la fratrie. Une première scène opposant le personnage à Kate Sharma (Simone Ashley) a déjà été dévoilée et ça s'annonce tendu ! Pour l'instant, on n'a pas pu voir Charithra Chandran en action mais l'actrice incarnera un personnage important dans la saison 2 : Edwina, la jeune soeur de Kate.

Si vous n'avez pas lu les romans de Julia Quinn qui ont inspiré la série, vous ne savez peut-être pas qui est Edwina, l'une des nouvelles héroïnes. Dans les livres - comme dans la série - Edwina est le "diamant" de la saison 1814. Un an après le mariage de Daphné et Simon, Anthony a décidé de se marier mais sans tomber amoureux. Edwina va lui taper dans l'oeil mais ça ne va pas plaire à la soeur aînée de cette dernière.

Pourquoi Edwina est un personnage important selon Charithra Chandran

Si, pour l'instant, on ne sait pas à quel point la saison 2 de La Chronique des Bridgerton sera similaire au 2ème roman de la saga littéraire (découvrez ce qui nous attend selon le livre), Charithra Chandran s'est confiée sur son personnage dans une interview donnée au site The Face. Diplômée de l'Université d'Oxford, l'actrice de 24 ans qui a tout plaqué pour devenir actrice a teasé "beaucoup de surprises" pour son personnage. "Elle a le parcours le plus important de tous les personnages de la série. C'est une jeune fille gentille et chaleureuse qui va devenir une femme" a confié Charithra Chandran.

Un personnage important selon elle. "Je ressens une vraie responsabilité car beaucoup de filles sont dans sa position, elles sont élevées pour devenir des épouses dont l'existence n'est déterminée que par leurs relations avec des hommes. Edwina montre qu'on peut prendre le contrôle de sa vie et être beaucoup plus que ce que les gens attendent de nous. J'espère qu'elle résonnera et connectera avec les gens pour qu'ils puissent se retrouver en elle" ajoute l'actrice.