La Chronique des Bridgerton saison 2 : Anthony et Kate en action sur des photos de tournage

En moins de temps qu'il en a fallu pour le dire, La Chronique des Bridgerton est devenue un véritable phénomène sur Netflix. Série la plus populaire de la plateforme (avec 82 millions de foyers ayant vu la saison 1 en seulement un mois), elle a rapidement été renouvelée pour une saison 2 mais aussi pour une saison 3 et une saison 4. Avant de découvrir les histoires de Benedict (Luke Thompson) et Colin (Luke Newton), c'est Anthony Bridgerton qui sera au coeur de la saison 2. A la fin de la première saison, le frère aîné de Daphné a décidé de se marier... sans tomber amoureux.

Après les toutes premières images de Jonathan Bailey et Simone Ashley dévoilées au début du mois de mai, le tournage de la saison 2 de La Chronique des Bridgerton continue en Angleterre. La semaine dernière, c'est Phoebe Dynevor qui a repris le chemin des plateaux et les paparazzi nous gâtent en cette fin de semaine avec de nouvelles photos d'Anthony et Kate.

Jonathan Bailey et Simone Ashley en action

Comme vous pouvez le voir ci-dessous et dans notre diaporama, le tournage de la saison 2 de La Chronique des Bridgerton se poursuit et ce jeudi 3 juin, l'heure était à l'action pour Jonathan Bailey et Simone Ashley qui a rejoint le casting et incarnera Kate Sharma. Les deux acteurs ont été photographiés en plein tournage dans le Grand Parc de Windsor situé à l'ouest de Londres. On peut voir les interprètes d'Anthony et Kate sur des chevaux lancés à vive allure.