La Chronique des Bridgerton saison 2 : Adjoa Andoh (Lady Danbury) défend le départ de Regé-Jean Page

Adjoa Andoh (Lady Danbury) réagi au départ de Regé-Jean Page et le défend

Comme vous le savez, La Chronique des Bridgerton aura une saison 2 mais aussi une saison 3 et une saison 4. La série Netflix a en effet été renouvelée. Sauf que dès la saison 2, Regé-Jean Page (Simon Basset / duc d'Hastings) ne sera plus au casting de La Chronique des Bridgerton. En effet, si la saison 1 se concentrait sur Daphné Bridgerton (Phoebe Dynevor) et son histoire d'amour avec le duc, en revanche, la saison 2 sera axée sur son frère Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey).

Adjoa Andoh, qui incarne Lady Danbury dans La Chronique des Bridgerton, a réagi au départ de Regé-Jean Page. Elle a avoué à E!'s Daily Pop : "Nous aimons tous Regé et Regé va nous manquer, mais ce n'est pas une grande surprise". Même si les fans de la série Netflix sont déçus et en colère que l'acteur quitte le show, comme l'avait précisé Regé-Jean Page dans un post s'expliquant sur son départ, c'est à cause du scénario et il le savait dès le début.

"Nous suivons la trame primordiale des magnifiques romans de Julia Quinn" a confirmé Adjoa Andoh, "Il y a 8 enfants Bridgerton : 1 de moins, 7 à venir. Dans la 2ème saison, c'est Anthony Bridgerton, donc voilà. C'est l'arc de la série".

L'actrice de La chronique des Bridgerton a avoué : "C'est un homme adorable et il sera mon ami pour la vie"

Dans La Chronique des Bridgerton, Lady Danbury est une figure maternelle pour Simon Basset alias le duc d'Hastings, elle qui était une amie de sa mère, morte juste après l'accouchement de son bébé. Et dans la vraie vie aussi, les interprètes de Lady Danbury et Simon Basset sont très proches. Adjoa Andoh a confié à propos de Regé-Jean Page : "La façon dont il aime avoir un bon débat, discuter et ruminer des choses... Nous partageons tous les 2 un amour du punk. C'est un homme adorable et il sera mon ami pour la vie".