La chaussette qui gâche tout : ce pénis qu'on ne devait surtout pas voir a été caché d'une manière ridicule dans Alice in Borderland

La saison 2 d'Alice in Borderland (Netflix) n'est pas seulement plus violente et plus sanglante que la précédente, elle est également marquée par l'arrivée d'un nouveau personnage mythique : Kyuma (Takanobu Shiohara). Il faut dire que ce Roi de trèfle préfère se balader tout nu que de mettre des vêtements. Pourtant, déso pas déso, mais on a déniché un fail qui prouve qu'il portait en réalité une grosse chaussette sur son pénis.

Kyuma nu dans Alice in Borderland ? L'acteur n'était pas vraiment nu sur le tournage