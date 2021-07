La Casa de Papel saison 5 : Jaime Lorente est heureux que la série s'arrête

La date de sortie de la partie 3 de la saison 2 de La Casa de Papel (ou saison 5, c'est selon) est fixée au 3 septembre prochain. Puis, c'est le 3 décembre 2021 que Netflix mettra en ligne les 5 derniers épisodes. Une conclusion en deux temps pour la série espagnole qui n'attriste pas vraiment Jaime Lorente, l'interprète de Denver.

Une fin logique pour La Casa de Papel

"C'est la dernière saison, oui, mais je ne suis pas triste" a-t-il ainsi confessé auprès de TVMag. De quoi comprendre qu'il commençait à se lasser de son rôle ? Pas du tout. Il l'a simplement rappelé, "Toutes les bonnes choses ont une fin, cela a duré quand même plusieurs années. On a eu cette chance de prolonger le succès."

Il est vrai que La Casa de Papel n'était pas destinée à durer aussi longtemps. Lors de sa conception, la saison 1 composée des parties 1 et 2 était au contraire supposée être la seule de la série. Jaime Lorente en est donc conscient, l'équipe a déjà suffisamment exploité son capital chance et le potentiel de cet univers, et il serait dangereux créativement parlant de toujours en demander plus au risque de gâcher ce qui a été fait, "Je pense qu'il est important de savoir mettre un point final pour finir en beauté." Difficile de lui donner tort.

Les derniers épisodes seront épiques

Et justement, à quoi peut-on s'attendre cette année ? Si le comédien n'a bien évidemment rien dévoilé de trop spécifique, il a tout de même promis que les prochains épisodes seront les plus spectaculaires. "Tout ce que je peux dire, c'est que cela a été la saison la plus difficile à tourner à cause du nombre et du niveau des scènes de bagarre" a-t-il ainsi confié, avant d'ajouter avec enthousiasme, "J'ai hâte de voir le résultat !" Nous aussi.