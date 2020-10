La Casa de Papel, Prison Break, Game of Thrones... le TOP 20 des séries préférées des Français

Que ce soit à la télévision, en France ou dans le reste du monde, ou bien sur des plateformes de streaming (Netflix, Amazon Prime Video, Disney+...), il n'y a jamais eu autant de séries à regarder. Un problème de riches dont personne ne se plaint (si ce n'est que les journées ne se sont malheureusement pas rallongées pour nous aider à toutes les regarder) mais qui pose une question : parmi ce catalogue immense, quelles sont les fictions qui ont le plus marqué le public ?

Les Français votent pour leurs séries favorites

C'est justement l'interrogation qui a motivé Télécâble Sat Hebdo à s'associer à l'institut Ipsos et Sopra Steria afin de réaliser un sondage très intéressant. Ainsi, du 11 au 14 septembre dernier, ce sont 1081 personnes (âgées de 16 ans et plus) qui ont été interrogées afin de découvrir quelles sont les séries préférées des français depuis ces 30 dernières années.

Résultat ? Attendez-vous à d'énormes surprises. Comme vous pouvez le découvrir ci-dessous, malgré une offre de plus en plus importante aujourd'hui, les téléspectateurs semblent encore très nostalgiques et peu de séries récentes sont donc citées. Du côté des fictions françaises, seules 5 d'entre elles sont classées ici avec, là encore, certains choix surprenants qui devraient faire le bonheur des créateurs de la plateforme Salto.

Top 20 des séries des 30 dernières années préférées des français :

1) Game of Thrones (15,1%)

2) La Casa de Papel (13,3%)

3) Un gars, une fille (12,6%)

4) Desperate Housewives (12,5%)

5) Grey's Anatomy (12,3%)

6) Kaamelott (12,2%)

7) Friends (11,4%)

8) Docteur House (11,4%)

9) Capitaine Marleau (11,1%)

10) X-Files (11%)

11) NCIS (10,4%)

12) Prison Break (8.8%)

13) Urgences (8%)

14) Julie Lescaut (7,9%)

15) Charmed (6%)

16) Sherlock (5,9%)

17) Dowton Abbey (5,8%)

18) Le Bureau des Légendes (5,5%)

19) Vikings (5,5%)

20) The Walking Dead (5,2%)