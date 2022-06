La Casa de Papel : Money Heist Korea, un remake copié-collé ? La bande-annonce qui fait douter

En décembre 2021, La Casa de Papel s'est terminée sur Netflix avec une fin qui n'a pas plu à tous. Mais l'univers de la série espagnole ne va pas disparaître : une série sur Berlin est en préparation mais surtout, un remake a été commandé et il arrive très bientôt. Cette fois, exit l'Espagne, on se retrouve en Corée pour un casse encore plus dingue mais toujours aussi dangereux.

La bande-annonce de Money Heist : Korea est là (et on est partagés)

Après des teasers, Money Heist : Korea se dévoile encore plus grâce à la bande-annonce mise en ligne ce vendredi 3 juin 2022, à 3 semaines de l'arrivée des épisodes sur Netflix. Cette nouvelle version se déroule dans un univers fictif dans lequel la Corée du Sud et la Corée du Nord vivent en harmonie et ne forment plus qu'un pays. Une bonne chose ? Oui et non car ce changement radical a creusé les inégalités entre les habitants. Pour frapper un grand coup, le Professeur (Yu Ji-tae) décide donc de monter le plus grand braquage de l'histoire du pays et de voler 4000 milliards de wons (soit presque 3 milliards d'euros).

Si l'intrigue de base est plutôt alléchante, on a quand même un peu peur que la version coréenne ne copie trop sa grande soeur espagnole pour le reste. Dans les images, on peut découvrir la rencontre de Tokyo (Jeon Jong-seo) et du Professeur, un Berlin (Park Hae-soo) bien vénère ou encore le jeu du chat et de la souris entre l'inspectrice (Kim Yoon-jin) et le Professeur. On y voit même des plans assez similaires à la série espagnole. Bref, rien de bien original pour le moment mais on ne demande qu'à être surpris !

Rendez-vous le 24 juin pour découvrir Money Heist : Korea sur Netflix.