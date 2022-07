La Big Bertha (Drag Race France) dévoile l'objet complètement WTF qu'elle a ramené sur le tournage

Les reines de Drag Race France sont-elles aussi douées en cuisine qu'en transformation ? 750g et PRBK ont testé deux stars de la saison 1 du concours de France 2, adapté de l'émission RuPaul's Drag Race et animé par Nicky Doll. La Kahena et la Big Bertha passent une épreuve de pâtisserie dans la vidéo à voir dans notre diaporama et elles se sont éclatées !

La Big Bertha voulait une épreuve de cuisine dans Drag Race France

En plus de cuisiner, les deux candidates de Drag Race France se sont confiées sur la compétition et la Big Bertha a dévoilé qu'elle avait un rêve qui ne s'est finalement pas réalisé : une épreuve de cuisine. Et elle était complètement prête. A tel point qu'elle est même venue sur le tournage... avec une plaque de cuisson. Oui, vous avez bien lu ! "J'avais ramené tous mes costumes, toutes mes perruques. Et j'avais aussi ramené ma plaque de cuisson ! Je savais pas, j'avais trop peur de ne pas bien manger ou autre et j'avais ma plaque de cuisson à l'hôtel." explique-t-elle. Euh, c'était Drag Race et pas Masterchef hein !

Découvrez la leçon de cuisine de la Big Bertha et de La Kahena dans notre diaporama. Réussiront-elles à avoir leur CAP ?