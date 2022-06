Nicky Doll (Drag Race France) nous décrypte l'univers du drag : "Une drag queen, c'est une super-héroïne"

RuPaul, la reine des drags

Pour tout comprendre de l'univers drag, des lip syncs et des tuckings, rendez-vous le 25 juin sur France.tv Slash pour la première saison de Drag Race France, émission adaptée du format RuPaul's Drag Race lancé en 2009 par la drag queen la plus famous et la mieux payée au monde (les saisons sont disponibles sur Netflix). "RuPaul a réussi à démocratiser le drag, à le rendre mainstream, le jour où il a lancé cette compétition. Ca a permis de normaliser et d'humaniser beaucoup de profils qui étaient très peu compris". Car comme le rappelle Nicky Doll, "le drag a toujours été politique". Yas, queen ! ✨

Propos recueillis par Yohann Ruelle. Contenu exclusif. Ne pas mentionner sans citer PRBK.