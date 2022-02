L'Attaque des Titans saison 4 : conditions de travail déplorables chez Mappa ? La fin repoussée

Là où WIT studio était à la production de l'anime L'Attaque des Titans durant les saisons 1 à 3, c'est finalement Mappa qui a repris les commandes à partir de la saison 4. Or, comme on a pu le découvrir en 2021, la partie 1 de cette ultime saison a été froidement accueillie par le public qui a rapidement accusé les nouveaux animateurs de ne pas être à la hauteur de leurs prédécesseurs et de gâcher la série.

Des critiques qui ont entraîné une vague de harcèlement hallucinante et qui ne sont pas restées sans conséquences. Alors que la partie 2 est actuellement diffusée au Japon et en France (via Wakanim), nombreux sont les fans à avoir remarqué l'amélioration de l'anime du côté des graphismes, mais également de sa mise en scène beaucoup plus fluide et inventive. Une bonne nouvelle ? Pas vraiment.

Conditions de travail intenables pour les équipes chez Mappa ?

Si l'on en croit les rares informations autour des coulisses de l'adaptation de Shingeki no Kyojin, ce bond en qualité serait avant tout dû... à des conditions de travail extrêmement compliquées imposées aux équipes qui ne compteraient par leurs heures pour atteindre un tel niveau. Dernière preuve en date ? La récente confession de Teruyuki Omine sur Twitter.

Son nom ne vous dit peut-être rien, mais il s'agit tout simplement du réalisateur attaché au tout dernier épisode de la saison 4 et donc, de la série. Or, comme il l'a confié dans un message posté sur son compte (et rapidement supprimé au regard de la polémique naissante), il a souffert comme jamais afin de donner vie à ce final. "Je viens de rentrer à la maison pour la première fois depuis 3 jours", a-t-il ainsi déclaré. Autrement dit, Teruyuki Omine et son équipe ont dû passer près de 72h d'affilée derrières leurs écrans afin de fignoler les derniers détails.

Une situation qui a scandalisé de nombreux internautes, d'autant plus que ce n'est pas la première fois que les conditions de travail chez Mappa sont pointées du doigts. Alors que l'animateur Ippei Ichii révélait en 2021 que les salaires proposés par le studio étaient ridiculement bas (quasiment divisés par 3 vis-à-vis du niveau attendu), Mishiyo (ex-animateur sur la saison 4) déplorait de son côté un travail à la chaîne comme à l'usine avec des équipes obligées de travailler toute la nuit, et ce jusqu'au petit matin, pour corriger des dessins. Des accusations toujours démenties par Mappa, mais qui ont pourtant délié les langues dans ce milieu réputé pour sa discrétion.