L'amour est dans le pré : un ancien couple phare séparé ? Un post de Karine Le Marchand sème le doute

Le post Instagram en question, c'est Karine Le Marchand qui a retrouvé des anciens candidats du programme. "On est là, rassemblés, enfin réunis depuis tant de saisons... l'amour et l'amitié, la fin de la solitude pour beaucoup... je les aime et ils me le rendent tellement... Merci à vous tous, mes amis agriculteurs, votre sourire fait mon bonheur. Vive la vie, vie l'amour #Adp #love" a-t-elle commenté en légende.

Sauf que ces retrouvailles avec les anciens agriculteurs et agricultrices de L'amour est dans le pré a laissé des internautes perplexes. Jean-François était présent, mais Mélanie (qui avait divisé les internautes) était absente. "Superbe photo, pourquoi Mélanie la compagne de Jean François n'est-elle pas là ?" a même demandé un(e) fan. Et déjà, la rumeur de séparation est lancée.

Il a aussi supprimé son compte Instagram

Car si plusieurs internautes se sont posés la question de la possible rupture entre Jean-François et Mélanie, c'est aussi parce qu'ils ont remarqué un autre "indice". Beaucoup de téléspectateurs et téléspectatrices de L'amour est dans le pré ont vu que la page Instagram de Jean-François a été supprimée.

Il s'agissait du compte Insta avec lequel l'agriculteur partageait des moments de sa participation à la saison 16 de L'amour est dans le pré, mais aussi des photos de lui et de sa nouvelle vie avec Mélanie. C'est donc un peu comme un compte Instagram commun pour les amoureux. Mais sa suppression serait peut-être synonyme de séparation... Il ne reste plus qu'à attendre les réactions des principaux intéressés pour savoir si c'est vrai ou faux.