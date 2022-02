L'amour est dans le pré 2022 : Lucile (ADP 2020) donne ses conseils et met en garde les futures prétendantes

C'est en 2020 que la vie de Jérôme et Lucile a changé à tout jamais. Alors que le maraîcher et céréalier s'était inscrit pour participer à la saison 15 de L'amour est dans le pré (M6), son portrait avait immédiatement tapé dans l'oeil de l'ex SPA manager, et tous les deux ne s'étaient pas quittés de l'aventure. Résultat aujourd'hui ? Un bébé né en octobre 2021 et un mariage à l'horizon. Comme quoi, le programme est bien plus efficace que Tinder.

Le grand conseil de Lucile aux futures prétendantes

Malgré tout, si Lucile est donc la mieux placée pour savoir que l'on peut effectivement rencontrer l'amour dans ADP, la jeune maman a tenu à mettre en garde les possibles prétendantes des nouveaux candidats de la saison 17, dont les portraits ont récemment été dévoilés. Tandis qu'elle voit régulièrement les internautes lui demander des conseils, elle a profité de son compte Instagram ce vendredi 25 février 2022 pour donner le plus important d'entre tous : il faut jouer le jeu !

Consciente que ce n'est pas facile de se mettre à nu à la télévision, Lucile a rappelé que c'était malgré tout l'étape la plus indispensable. "On s'en fout des caméras et du qu'en dira-t-on, il y aura toujours quelqu'un pour vous juger, même sans caméra, a-t-elle dans un premier temps rappelé. Ceux qui vous jugent sont ceux qui vous envient et qui jalousent le courage que vous aurez d'écrire et de vous lancer pour la plus belle des raisons, l'amour."

"Ces messieurs se mettent à nu, ils recherchent une personne capable du même cran"

Aussi, elle l'a assuré, celles qui tenteraient de contourner cette étape sont assurées de foncer droit dans le mur, "Sachez, pour celles qui tenteraient d'outrepasser les caméras, que ce n'est pas loyal ni juste." La raison ? Ce serait selon elle la meilleure des manières pour perdre directement la confiance des célibataires au grand coeur, "Ces messieurs se mettent à nu et prennent le risque de s'exposer au public pour rencontrer l'amour, ils recherchent donc une personne capable du même cran et capable de montrer autant de volonté pour eux".

De fait, Lucile l'a expliqué, "Si vous n'êtes pas capable d'aller face à une caméra pour Monsieur, c'est que Monsieur n'est pas pour vous !" Simple mais efficace, on espère désormais que ce message sera entendu. Après tout, elle l'a soutenu, "On ne vit qu'une fois", ça serait donc dommage de passer à côté de l'amour par simple timidité ou honte.

Le détail utile pour l'étape de la lettre

Par ailleurs, Lucile a également dévoilé un autre conseil important. Alors que sa lettre avait tout de suite touché Jérôme en plein coeur au point de ne même pas avoir eu besoin de voir sa photo pour savoir qu'il voulait la rencontrer, la future mariée a révélé aux prochaines prétendantes de l'émission LE détail crucial à garder en tête pour espérer connaître une telle situation.

"Mettez-y de la sincérité et de la personnalité", a-t-elle confié. Mieux, il ne faut jamais oublier une pointe de mystère qui est particulièrement utile pour retenir l'attention, "C'est une lettre de séduction donc n'étalez pas toute votre vie".

Si avec ça vous ne réussissez toujours pas à trouver l'amour, Fruitz ou Tinder sont toujours là pour vous...