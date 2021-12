Jérôme et Lucile (L'Amour est dans le Pré 2020) fiancés : après le bébé, en route pour le mariage !

Jérôme et Lucile parlaient déjà bébé dans L'amour est dans le pré 2020. Désormais parents, en route pour la mariage

Et bim, aimer, c'est ce qu'il y a de plus beau ! Au milieu de cette année 2021 encore bien flinguée par le covid, Lucile et Jérôme de L'Amour est dans le Pré 2020 ont décidé que le bonheur écraserait l'ambiance moisie. Déjà devenus parents d'une petite fille en octobre, les deux ex-candidats de l'émission de Karine Le Marchand ont annoncé une autre bonne nouvelle pour finir l'année en beauté : le mariage approche, ils ont décidé de se fiancer ! Avec ADP, la déprime peut rester chez elle.