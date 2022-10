L'amour est dans le pré 2022 : quelle suite pour Sébastien, Perrine et Léa après l'énorme clash ? Ça s'annonce "corsé" ! (spoiler)

Ce lundi 3 octobre 2022, on a assisté au plus gros clash de L'amour est dans le pré 2022. Depuis qu'elles sont arrivées en Corse pour conquérir le coeur de Sébastien, Perrine et Léa ne s'entendent pas. La Ch'ti a même été très critiquée sur twitter à cause de son attitude avec sa rivale. Alors que l'agriculteur corse emmène ses deux prétendantes dans un resto en bord de mer, Léa décide de prendre le volant et reçoit une réflexion de Perrine qui ne lui plaît pas du tout. Elle décide donc de laisser Sébastien conduire et va bouder à l'arrière.

"Prends la voiture et casse-toi"

Arrivée au restaurant, elle demande d'aller discuter 5 minutes en privé avec l'élu de son coeur. Mais ces 5 minutes se transforment en une heure et Perrine perd patience. Elle sort les retrouver et balance : "Ça fait une heure que j'attends ! Vous pouvez revenir ? On va discuter entre grands, c'est vraiment saoulant là..."

Un rappel à l'ordre qui ne plait pas du tout à Sébastien. "Tu vois, quand tu me parles sur un ton comme ça, ça m'agace ! Léa demande plus d'attention que toi, elle me dit : 'J'ai besoin de parler.' Tu ne peux pas être jalouse de ça... Je te promets, la sortie que tu m'as fait, là, j'ai envie de te dire : 'Prends la voiture et casse-toi'", s'emporte l'éleveur de cochons, qui passe pour un goujat, tandis que sa prétendante finit en pleurs.

"Ça va être corsé encore !"

Le lendemain, le Corse prend la décision de diviser ses journées en deux et de passer son temps seulement en tête à tête avec les deux femmes. Il commence par passer la matinée avec Perrine sur le marché. Tout se passe parfaitement avec l'ancienne candidate de The Voice Belgique et les tensions semblent apaisées, mais cela ne va pas durer !

En effet, à la fin de l'épisode qui sera diffusé sur M6 le lundi 10 octobre et déjà dispo sur Salto, on voit que c'est le retour de la soupe à la grimace en Corse ! L'ambiance entre les deux prétendantes sera toujours aussi tendue. "Je ne suis pas là pour elle donc je m'en fous, clairement", s'agace Perrine, tandis que Sébastien remarque : "ça va être corsé encore !"

Il serait temps que l'agriculteur fasse son choix, s'il veut que l'ambiance se détende un peu... Sur Facebook, Perrine aurait déjà spoilé l'aventure et laisse entendre qu'elle est célibataire. On imagine donc qu'elle n'a finalement pas été choisie par Sébastien...