Sébastien (L'amour est dans le pré 2022) : son histoire déjà spoilée par une prétendante déçue ?

En février 2022, Karine Le Marchand a présenté les 13 agriculteurs qui veulent trouver leur moitié dans L'amour est dans le pré 2022. Parmi eux, Sébastien, 35 ans, un éleveur corse de cochons, a tout de suite tapé dans l'oeil des fans. Dans la première émission de la saison, lors de laquelle un agriculteur est apparu transformé, le candidat a rencontré ses prétendantes. Après avoir discuté avec plusieurs femmes, il a choisi de proposer à Perrine et Léa de venir passer quelques jours avec lui à la ferme.

Les internautes ont rapidement remarqué que l'une d'entre elles avait déjà participé à une autre grosse émission de télévision. En effet, Perrine faisait partie des artistes de The Voice Belgique en 2017 et elle a été éliminée lors de l'épreuve des duels. De nombreux internautes l'ont alors accusée de ne pas avoir une démarche sincère et de s'être inscrite dans l'émission présentée par Karine Le Marchand pour gagner en notoriété.

Perrine a-t-elle spoilé son aventure et celle de Sébastien ?

En tout cas, visiblement, la chanteuse qui s'est attirée les foudres des téléspectateurs n'aurait pas trouvé l'amour dans l'émission. Le 18 août dernier, en légende de sa nouvelle photo de profil Facebook, elle a cité des paroles de la chanson de Michael Bublé, Haven't Met You Yet, le générique de l'émission : "Je ne suis pas surpris, tout ne dure pas, je me suis brisé le coeur tellement de fois que j'arrête de suivre."

Cela veut-il vraiment dire que Perrine est actuellement célibataire et donc qu'elle ne va pas finir avec Sébastien ? Réponse dans les prochains épisodes de L'amour est dans le pré 2022...