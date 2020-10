L'amour est dans le pré 2020 : Florian met fin au speed-dating, Eric très impoli avec Claudine

Florian coupe court à son speed-dating dans L'amour est dans le pré 2020

Dans l'épisode de L'amour est dans le pré 2020 diffusé ce lundi 5 octobre 2020 sur M6, Florian était très mal à l'aise pendant ses speed-dating. "Elle lui dit 'enchantée', il lui dit 'oui', normalement on dit 'moi aussi'" a souligné Karine Le Marchand à propos de celui avec Lola. L'animatrice a aussi avoué que "le silence" était très gênant. D'ailleurs, la tension devenait tellement insupportable que Florian a carrément stoppé son speed-dating avec Lola avant la fin. "Bon, beh je pense que ça devrait être bon, et puis je te remercie pour cet agréable moment" a ainsi lâché l'agriculteur. "C'est-à-dire qu'il a mis fin à l'entretien avant qu'on lui fasse signe" a ainsi assuré Karine Le Marchand.

Pourquoi autant de stress qui l'a poussé à mettre fin à son speed-dating ? Le candidat de L'amour est dans le pré 2020 a révélé à Télé Poche : "A partir du moment où tu es installé, et que tu sais qu'elles (les prétendantes, ndlr) ne sont pas très loin, le stress commence à monter". "C'est très impressionnant les speed dating" a-t-il avoué, "J'avais prévu de poser un certain nombre de questions et face à elles, je ne savais plus quoi dire".

Eric toujours aussi blessant avec Claudine

Autre fait marquant de cet épisode : une ex prétendante (Lisa) était de retour cette année pour David (elle qui était venue dans L'amour est dans le pré 2019 pour François le Bourguignon). Sauf que David a craqué pour Stéphanie.

Eric le chevrier et ramoneur de 54 ans a lui aussi fait réagir sur les réseaux sociaux. Après son accueil choc de Claudine la semaine passée, celui qui vit dans les Deux-Sèvres s'est montré encore une fois particulièrement désagréable avec sa prétendante. "Mets ça dans le frigo, tu seras mignonne" a-t-il lancé à Claudine, ajoutant même après : "Tu veux un café ? Tu vas me faire plaisir. Tu te sers là-bas, y'a la cafetière". Sans oublier qu'il a même allumé la télé pour regarder le journal de 13 heures en plein pendant leur repas.