Lisa (L'amour est dans le pré 2020) : la prétendante s'explique sur son retour dans l'émission

Lisa de retour dans L'amour est dans le pré 2020

Dans l'épisode de L'amour est dans le pré 2020 diffusé ce lundi 5 octobre 2020 sur M6, vous allez sûrement reconnaître une prétendante. Lisa, employée de banque dans la Drôme, avait en effet déjà participé à l'émission animée par Karine Le Marchand. Celle qui est venue pour David, maraîcher, arboriculteur et trufficulteur en Occitanie dans cette saison 15, était déjà présente dans la saison 14 (L'amour est dans le pré 2019). La mère de deux enfants avait été évincée par François le Bourguignon, qui préférait Catherine.

Mais pourquoi la prétendante est revenue dans L'amour est dans le pré 2020 ? Lisa s'est expliquée sur son retour à Télé Star : "Je n'avais pas prévu de réécrire cette année même si je garde de bons souvenirs de la saison dernière", "mais j'ai eu un coup de coeur pour David".

Voilà pourquoi elle n'a pas dit à David avoir déjà participé

Lisa a en effet avoué adorer le "côté dynamique, jovial, bon père de famille et romantique" de David. Et elle trouve même qu'il a un point commun avec François de la saison dernière : "Ce qui rapproche François et David, ce sont les valeurs, la sincérité. Je me suis demandé s'il croyait que j'avais écrit pour passer à la télé, ce qui n'était pas le cas".

La candidate du programme qui a plusieurs nouveautés (comme la fin de l'ouverture du courrier) n'a cependant pas précisé à David qu'elle avait déjà participé à L'amour est dans le pré lors de leur speed-dating. "Je pensais que, si je le précisais, il allait se baser sur ce qui s'était passé l'année dernière. J'ai choisi d'être neutre en me disant que, si je lui plaisais, il m'inviterait en tant que personne, pas en tant qu'ex-prétendante" a-t-elle confié.

Au speed-dating, "j'ai perdu tous mes moyens"

Mais David a reconnu Lisa lors du speed-dating. Et elle s'est mise à paniquer quand il lui a demandé pourquoi avoir écrit à François et à lui, qui n'ont rien à voir. "François ressemblait à mon ex-mari" a-t-elle répondu. "Je ne sais toujours pas pourquoi j'ai dit ça ! J'ai perdu tous mes moyens" a-t-elle assuré.

L'an passé, les internautes avaient été nombreux à la clasher pour son côté insistant avec François le Bourguignon. Des critiques auxquelles elle a aussi réagi : "Ça ne m'a pas affectée parce que ma démarche était sincère", "j'ai appris qu'il ne fallait pas tenir compte des critiques gratuites. Cette année, j'ai rencontré David et j'en ai été heureuse" donc "ce qu'on dira sur les réseaux sociaux, je m'en fous !".