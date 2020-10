Kylie Jenner détrônée sur Instagram, elle n'est plus la star qui gagne le plus d'argent

Mauvaise nouvelle pour Kylie Jenner : la star de télé-réalité américaine n'est plus celle qui gagne le plus d'argent sur Intagram. Et pour cause, elle s'est fait détrôner par un acteur célèbre qui se positionne en tête du classement des personnes qui remportent le plus d'argent par post Instagram. Découvrez de qui il s'agit.