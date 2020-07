Kylie Jenner, Bella Hadid, Hailey Bieber... Une ex-serveuse note les stars qu'elle a rencontrées

Les soeurs Jenner et Hailey Bieber, clashées sur TikTok

Julia Carolan, une ancienne serveuse et hôtesse dans un restaurant ultra hype à New York (Etats-Unis), a raconté ses nombreuses rencontres avec des célébrités. Dans deux vidéos postées sur TikTok, elle a ainsi noté les stars comme Kylie Jenner, Kendall Jenner, Hailey Baldwin Bieber, Bella Hadid, Gigi Hadid, Beyoncé ou encore Jay Z sur leurs comportements avec elle et le personnel.

Kylie Jenner est la moins bien notée : 2/10. Julia Carolan a en effet raconté que celle qui ne serait pas vraiment milliardaire "allait bien, mais elle a donné 20$ de pourboire sur 500$ de dîner. Faites de cette information ce que vous voulez". Pour rappel, les pourboires dans les restaurants aux Etats-Unis sont obligatoires et s'élèvent entre 15% et 20%. Sur une facture de 500$, Kylie Jenner aurait donc dû donner 100$ pour un service convenable.

Et sa soeur Kendall Jenner a une meilleure note mais de peu, un 4/10. "Encore un cas où je n'ai pas eu la meilleure des expériences" a-t-elle déclaré, "Elle venait tout le temps et était assez froide. Elle a généralement quelqu'un qui parle pour elle, elle ne parle pas directement au personnel. Je vais lui laisser le bénéfice du doute et me dire qu'elle est simplement timide".

Hailey Baldwin Bieber a elle aussi été critiquée par l'ex serveuse. La star qui a lancé Facebook Watch avec son mari Justin Bieber a obtenu un 3,5/10. "Ça va créer de la controverse... Je l'ai rencontrée plusieurs fois et elle n'était pas gentille. J'ai vraiment envie de l'aimer" a-t-elle indiqué. La top a répondu dans les commentaires du post TikTok : "Je viens de tomber sur cette vidéo et je voulais te dire que je suis désolée si je ne t'ai pas paru sympa. Ce n'est jamais mon intention".

Bella Hadid, Gigi Hadid, Beyoncé et Jay Z obtiennent 10/10

Cameron Dallas est quant à lui un peu en-dessous de la moyenne avec 4/10. En revanche, Julia Carolan a aussi eu de bonnes surprises avec des personnalités mondialement connues. Comme par exemple avec Nick Jonas, à qui elle a donné une note de 8/10.

Mais les mieux notés, ce sont les soeurs Bella Hadid et Gigi Hadid qui ont reçu un superbe 10/10. "Elles sont tellement gentilles" a-t-elle assuré, "Elles sont très polies et chaleureuses avec le personnel, ce qui est malheureusement rare chez les célébrités". Beyoncé et Jay Z ont eux aussi obtenu un excellent 10/10.