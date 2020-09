Kylian Mbappé testé positif au coronavirus : il quitte les Bleus, le PSG furieux

Kylian Mbappé testé positif au coronavirus : il ne jouera pas France-Croatie ni les prochains matchs du PSG

Mauvaise nouvelle pour le PSG, après Neymar, Angel Di Maria ou encore Marquinhos, c'est au tour de Kylian Mbappé d'avoir été testé positif au coronavirus. La FFF a annoncé ce lundi 7 septembre 2020 que le footballeur ne jouera donc pas le match France-Croatie de la Ligue des nations de ce mardi 8 septembre 2020. Et l'attaquant ne pourra pas non plus être présent dans le club parisien pour la rencontre PSG-Lens de ce jeudi 10 septembre 2020.

Kylian Mbapp ne participera pas France-Croatie. Le rsultat de son test au Covid-19 diligent par l'UEFA ce matin s'tant rvl positif, il a t plac l'cart du groupe aprs la rception des rsultats. https://t.co/tCrCCSNDJH — Equipe de France (@equipedefrance) September 7, 2020

"Les tests étaient négatifs il y a 3 jours avant d'être positifs hier pour Kylian Mbappé. Ça veut dire qu'au jour le jour, un test PCR peut être négatif, puis positif le lendemain. Même si c'est en plein air, la vie de ce groupe est permanente, il y a les vestiaires, ils mangent ensemble. Il y a un risque de cas contact indiscutable" a souligné le docteur Alain Ducardonnet sur BFMTV. Le joueur serait asymptomatique, mais pourrait quand même avoir transmis le virus à certains joueurs qu'il voit sur et en dehors des terrains. Kylian Mbappé est ainsi le 7ème joueur du PSG à avoir été testé positif, après Neymar, Leandro Paredes, Angel Di Maria, Mauro Icardi, Marquinhos et Keylor Navas. Sur les 7 cas positifs, 6 étaient titulaires en finale de la Ligue des champions, perdue contre le Bayern Munich le 23 août 2020. Il ne jouera pas non plus les prochains matchs avec le PSG En clair, le natif de Bondy ne jouera pas le match France-Croatie, mais il est aussi forfait pour Lens-PSG ce jeudi 10 septembre 2020 et PSG-OM ce dimanche 13 septembre 2020. Le protocole sanitaire est le même pour tous les joueurs : ils doivent subir un isolement de 8 jours minimum à partir du moment où ils sont testés positifs au coronavirus. Ce qui signifie que Kylian Mbappé pourrait même ne pas jouer les rencontres PSG-Metz le mercredi 16 septembre 2020 et Nice-PSG le dimanche 20 septembre 2020 si jamais il est encore testé positif. L'entraîneur du club parisien, Thomas Tuchel, va donc avoir un sacré travail de composition pour son équipe dévastée par la Covid-19. Leonardo, le directeur sportif du PSG, a de son côté poussé un coup de gueule dans l'After Foot sur RMC contre la FFF. Ce qu'il leur reproche ? De ne pas avoir prévenu le club pour le test positif de Kylian Mbappé : "Je trouve complètement inacceptable qu'on apprenne par la presse qu'on a un de nos joueurs est positif !" "Un président n'a pas appelé notre président. Un médecin n'a pas appelé notre médecin. Personne ne m'a appelé. Personne de la Fédération ne nous a communiqué ça ! C'est un manque de respect".