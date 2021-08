Kris Wu arrêté par la police en Chine : la star de K-Pop accusée de viol par une étudiante

Kris Wu, ex-membre du groupe de K-Pop EXO, arrêté pour des accusations de viol

Kris Wu est une star de K-Pop canadienne, d'origine chinoise. Il est connu pour avoir été membre du groupe EXO, et a continué la chanson depuis son départ du boys band, en plus d'être acteur, mannequin et dans des divertissements TV. Mais tout s'est écroulé, le chanteur a été arrêté par la police à Pékin en Chine, ce samedi 31 juillet 2021.

La police a confirmé sur Weibo, le célèbre réseau social chinois, que "Wu Yifan (son nom chinois, ndlr), 30 ans, de nationalité canadienne, est à présent détenu pour infraction pénale en accord avec la loi par la branche (du district) de Chaoyang de la police de Pékin sous le soupçon de viol".

Kris Wu est accusé de viol depuis la mi juillet 2021. Du Meizhu, une étudiante chinoise de 19 ans, a en effet accusé la star de l'avoir violée quand elle avait 17 ans. L'agression présumée se serait passée lors d'une audition chez lui, qui se serait transformée en date. Après ce "rendez-vous amoureux" et le supposé viol, la victime présumée aurait posé un ultimatum à Kris Wu : présenter ses excuses, quitter le monde de la musique et de l'acting ou sinon elle racontait l'agression.

Des internautes l'accusent d'avoir "trompé" des filles pour coucher avec elles

Les enquêteurs chinois ont ouvert une enquête non seulement suite à l'accusation de viol par l'étudiante, mais aussi parce que plusieurs internautes ont accusé Kris Wu "d'avoir trompé à de multiples reprises des jeunes femmes pour avoir (avec elles) des relations sexuelles". D'après plusieurs internautes, la star de K-Pop aurait en effet couché avec des filles avec l'aide de l'alcool et en leur promettant la célébrité, profitant ainsi d'elles. Dans son témoignage, Du Meizhu avait d'ailleurs laissé entendre qu'elle ne serait pas la seule victime présumée.

"Sur le territoire chinois, il est nécessaire de respecter les lois chinoises. Nous ne faisons pas d'erreur ; nous ne nous laissons pas aller. Nous prenons les faits comme base et la loi comme critère" a réagi la Commission centrale des affaires politiques et juridiques du Parti communiste, sur Weibo.

Kris Wu dément les accusations de viol, des "rumeurs malveillantes"

Face aux accusations de viol, Kris Wu a démenti sur son compte Weibo : "J'ai rencontré mademoiselle Du seulement une fois, lors d'une soirée entre amis. Il n'y a pas eu de viol par ruse et personne n'a fait prendre de drogue ou d'alcool à quiconque pour la violer !". Les avocats de l'acteur ont même lancé des poursuites contre l'étudiante Du Meizhu pour diffamation. Ils ont assuré à CNN qu'il s'agirait de "rumeurs malveillantes".

Louis Vuitton, Bulgari, L'Oréal... Les marques se séparent de lui

Kris Wu, qui est ambassadeur de nombreuses marques de luxe, comme Burberry, Louis Vuitton, Bulgari, Lancôme, L'Oréal et Porsche, a été lâché par plusieurs sponsors. Plusieurs marques ont effectivement suspendu, voire rompu leur contrat avec la star (Louis Vuitton, Bulgari, L'Oréal et Porsche) suite à cette affaire. La maison Louis Vuitton a même confié à CNN que "Louis Vuitton prend très au sérieux les récentes accusations concernant M. Kris Wu et, à ce titre, suspend sa collaboration avec l'artiste jusqu'à ce que l'enquête soit terminée".