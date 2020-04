Chen du groupe EXO est devenu papa : le chanteur dévoile le sexe du bébé

Kim Jong-dae alias Chen est devenu papa

Depuis quelques heures, Chen, Kim Jong-dae de son vrai nom, voit son nom circuler en masse sur les réseaux sociaux. Non, celui qui fait partie des nombreux membres du groupe sud-coréen EXO n'a pas sorti une nouvelle chanson (pour l'instant), il est devenu papa. Eh oui, alors que Gigi Hadid serait enceinte de Zayn Malik, le chanteur de K-pop, lui, a eu un bébé avec sa femme. C'est son agence SM Entertainment qui a confirmé la bonne nouvelle ce mercredi 29 avril 2020 à l'agence de presse Yonhap. "Chen est père d'une fille née aujourd'hui" ont-ils déclaré, révélant ainsi le sexe de l'enfant.

Avant de devenir père d'une petite fille, Chen avait annoncé en janvier 2020 qu'il allait se marier avec une inconnue. Ces fiançailles ainsi que la grossesse de sa future épouse avaient été détaillées dans un lettre manuscrite envoyée par SM Entertainment. La star avait précisé avoir "une petite amie avec qui il veut partager sa vie". Mais ce mariage qui a depuis eu lieu et le fait que sa fiancée devenue sa femme soit enceinte avait provoqué une grosse polémique chez certains fans. Plusieurs d'entre eux avaient même demandé son exclusion du groupe.

Les fans sont en majorité contents pour lui

Sur Twitter, la paternité de l'artiste fait beaucoup réagir aujourd'hui. Mais là, pour l'annonce de la naissance de sa baby girl, de nombreux fans de Chen se sont montrés très heureux pour lui et la maman. Ils ont même félicité les parents et leur ont posté plusieurs tweets positifs, leur envoyant tout leur bonheur. Plusieurs internautes ont aussi souligné que ce "bébé EXO" a de nombreux tontons et ont hâte de voir à quoi ressemble cette "princesse".