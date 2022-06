Koh Lanta : un candidat grillé en plein vol, Denis Brogniart intervient !

La finale de Koh Lanta 2022, c'est pour bientôt ! Après avoir découvert leurs pertes de poids face au miroir, les candidats s'affrontent lors de l'épreuve d'orientation. Qui de Bastien, François, Ambre, Jean-Charles ou Géraldine sera éliminé avant les poteaux ? Cette année, il y a du changement puisqu'un 4ème poteau, le poteau maudit, fait son arrivée. Pendant cette saison, les aventuriers ont fait face à un vol de manioc... mais saviez-vous qu'un autre vol a déjà eu lieu dans l'émission et était resté secret jusqu'à présent ?

Un candidat grillé par Denis Brogniart après un vol

Si on sait bien que la triche s'est invitée dans Koh Lanta pour l'édition 2021, c'est dans une autre saison qu'un candidat s'est fait plaisir. Enfin, presque puisqu'il a été grillé par Denis Brogniart ! Interrogé par Télé Poche, le producteur Julien Magne a dévoilé cette anecdote inconnue. Il explique qu'après une épreuve, l'un des candidats a réussi à voler un objet utilisé. Sauf que l'animateur a VRAIMENT les yeux partout. "Un candidat avait réussi une fois à chaparder un truc. Il l'avait glissé dans son maillot de bain mais Denis Brogniart l'a vu et le petit filou a rendu l'objet." a-t-il confié. Il n'a malheureusement pas dévoilé dans quelle saison a eu lieu ce vol ni l'objet que le candidat a voulu dérober. Mystère donc !

Dans Télé Poche, le producteur a aussi dévoilé qu'après chaque tournage, très peu d'objets sont conservés par l'équipe. Pourquoi ? "Avec l'eau et ces climats humides, les bois, les cordages utilisés pourrissent très vite. On donne ou revend parfois les bois des constructions à des locaux. On garde juste le système de clapet où se placent les pieds des candidats sur les poteaux, parfois la vasque de l'épreuve des flambeaux." avoue-t-il.