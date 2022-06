Koh Lanta 2022 : gros changement pour l'orientation et les poteaux, les réactions et les théories sur la malédiction

Il y aura 2 épreuves d'orientation dans Koh Lanta 2022

Après la diffusion de l'épisode 15 de Koh Lanta 2022 (Koh Lanta, le Totem Maudit) sur TF1, ce mardi 7 juin 2022, les fans ont découvert un gros changement ! En effet, Denis Brogniart a annoncé des nouveautés pour l'épreuve d'orientation et l'épreuve des poteaux : il y aura 2 épreuves d'orientation et non pas 1 seule, et il y aura 4 aventuriers sur 4 poteaux et non plus 3...

"Le Totem Maudit réservera aux aventuriers une nouvelle surprise de taille avec son ultime malédiction ! A l'issue de l'épreuve d'orientation, les 2 aventuriers qui n'auront pas trouvé de poignard disputeront une seconde épreuve d'orientation, un fait inédit dans Koh Lanta" a précisé le communiqué, "Cela signifie également que pour la toute première fois dans l'histoire du jeu, il y aura 4 aventuriers sur les poteaux ! Et ce n'est pas tout : ce 4ème poteau sera maudit !".

Face à ces nouveautés dans Koh Lanta 2022, il y a eu de nombreuses réactions sur Twitter. Si certains twittos ont hâte de voir cette nouvelle mécanique avec 2 orientations et 4 poteaux, d'autres internautes en revanche préféraient la version classique du jeu de survie et en ont marre des changements de règles.