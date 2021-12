Koba LaD : son frère MattKe Pal est aussi rappeur et dévoile son premier freestyle

Tandis que Kylian Mbappé a pistonné son frère, Ethan, pour qu'il rejoigne le PSG en même temps que lui à la suite de son transfert en 2017, Koba LaD - l'interprète de Ohlolo, est de son côté bien décidé à aider son frangin à se faire un nom dans le monde du rap. Et pour cause, MattKe Pal - son nom de scène, vient tout simplement de rejoindre son label, à savoir : Grinta records.

MattKe Pal, le frère de Koba LaD, se dévoile

Un événement important que MattKe Pal a célébré de la meilleure des façons. Ce lundi 29 novembre 2021, l'artiste a en effet publié le clip de son tout premier freestyle intitulé PAL. Résultat ? Ce test musical est particulièrement réussi, mais surtout, totalement hallucinant.

Comme vous pouvez le découvrir dans notre diaporama, en plus de présenter une ressemblance physique impressionnante avec son frère, MattKe Pal possède également un flow similaire à celui de Koba LaD. Le twist ? Il arrive à lui apporter sa propre patte à travers un timbre légèrement plus grave et une vitesse d'exécution plus rapide. De nous nous déstabiliser, mais d'une façon kiffante.

Et côté punchline ? Malgré une intro beaucoup trop répétitive et rapidement lassante (il y a encore du travail à ce niveau-là), MattKe Pal est plutôt convaincant quand il se lâche. Clairement, ses lyrics ne sont pas à mettre entre toutes les oreilles, mais elles sont efficaces. On valide.