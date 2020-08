Armes à feu, drogue... Koba LaD en mode thug life dans le clip Ohlolo

Koba LaD dévoile clip de Ohlolo

En juillet 2020, Koba LaD sortait sont nouveau clip Laisse tomber, pour lequel le rappeur avait changé de look. Ce vendredi 21 août 2020, l'artiste a dévoilé son tout nouveau clip, celui de Ohlolo sur YouTube. Une vidéo réalisée par Black Anouar, à qui l'on doit notamment les clips de Goulag de Kaaris, Attitude d'Abou Debeing feat. Dadju et 1ère fois Imen Es feat. Alonzo.

Dans Ohlolo, Koba LaD joue avec tous les codes des clips de rap, se dévoilant tout d'abord habillé en total look streetwear (un jogging Nike d'un blanc immaculé). Et ce n'est pas tout, celui qui pense à arrêter sa carrière d'ici 10 ans se montre aussi dans une méga soirée entre potes, en train de fumer des joints. Sans oublier qu'il se retrouve au volant de superbes voitures de luxe (dont une Ferrari), puis dans une course de motos déchaînée.

Mais ce que l'interprète de La C affiche aussi et surtout dans les images d'Ohlolo, ce sont les armes à feu. Dès le premier plan, il est en mode gangster avec un gun à la main, allant même jusqu'à tester des flingues de très gros calibres.

Un titre issu de son prochain album

Dans les paroles de la chanson, celui qui est natif de l'Essonne répète dans le refrain : "Pas de gestuelle d'épaule, personne gigote ses pieds (personne gigote sees ieds-p, enculé, eh, eh) / Que des négros fonce-dé, qui attendent une bagarre (pour mieux t'enculer ta, eh, eh) / Y a v'là les entrées mon frère (ohlolo) / Moi, ma meuf c'est un métal froid (ohlolo) / C'est la haine qui m'a fait, mon frère (ohlolo) / Moi, ma meuf c'est un métal froid (ohlolo)", mais aussi "Ici, la drogue c'est le seul filon (la seule option) / La drogue c'est le seul filon (le seul chemin)".

Un titre surtout centré sur la drogue, les armes à feu et la thug life donc. Ce nouveau son est le second extrait du nouvel album de Koba LaD (le troisième), dont la sortie est prévue pour la rentrée 2020.