Koba LaD pense à arrêter sa carrière : "Je me vois pas rapper dans 10 ans"

Koba LaD explique pourquoi il veut mettre fin à sa carrière

En mars 2020, Koba LaD avait rasé ses locks, un signe de fin du monde pour ses fans qui n'aimaient pas du tout sa nouvelle coupe de cheveux. Mais rassurez-vous, le rappeur de 20 ans a de nouveau ses dreads sur la tête. En revanche, il pourrait bien arrêter la musique. Invité dans l'émission Planète Rap sur Skyrock (dans une vidéo postée ce 21 avril 2020 sur YouTube), l'interprète de La C a avoué vouloir mettre fin à sa carrière.

Alors que Rim'K était là pour faire la promo de son nouvel EP "Midnight", Koba LaD a confié admirer la longue carrière du rappeur du groupe 113 mais ne pas se voir continuer le rap comme son aîné. "Moi je me vois pas rapper dans 10 ans" a ainsi révélé celui qui chante Ça ira mieux demain au micro de Fred Musa : "La vérité, pour l'instant je ne me vois pas perdurer dedans". Pour quelle raison voudrait-il tout stopper ? "Je veux juste reprendre une vie normale" a-t-il déclaré.

La célébrité, "c'est compliqué"

C'est donc à cause de sa grosse notoriété que Koba LaD réfléchirait à se retirer du rap game. Déjà en 2019, l'artiste avait confié en interview à PRBK qu'il devrait "repartir dans l'anonymat bientôt". "Au début, c'est bien, c'est marrant tout ça, mais au bout d'un moment c'est trop" a-t-il lancé, "c'est compliqué gros". "Des fois c'est tes potes qui arrivent plus à gérer" et "des fois t'as des habitudes que maintenant que t'as une image tu peux plus faire" a-t-il détaillé sur Skyrock.

Par exemple, "je ne marche même pas avec ma mère" parce que "faut pas que les gens me filment et en même temps ils filment ma daronne, je vais péter les plombs de voir la tête de ma mère sur le net". Surtout que maintenant, avec les réseaux, "les gens pour un peu de buzz ils peuvent afficher toute ta famille sur le net". Mais Koba LaD va-t-il quitter sa carrière de rappeur dans 6 mois, dans 1 an ou dans 5 ans ? Personne ne le sait, sauf lui.