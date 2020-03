Koba LaD a rasé ses locks : un signe de "la fin du monde" pour ses fans

Koba LaD a changé de tête

Non, l'interprète de Train de vie ne ressemble plus à ce qu'il était. Koba LaD a choisi de raser ses locks. Dans ses stories Instagram et Snapchat, celui qui avait assuré de manière irresponsable qu'il serait dehors parce qu'il était contre le confinement lié au coronavirus (Covid-19) a ainsi dévoilé sa nouvelle coupe. Fini les dreads, il a tout coupé. "Ah là j'ai craqué hein" a-t-il avoué en vidéo, "j'ai plus de locks frère".