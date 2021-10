KJ Apa marié en secret à Clara Berry ? L'acteur de Riverdale fait une gaffe

KJ Apa et Clara Berry mariés en secret ? Il la surnomme désormais "ma femme"

KJ Apa avait confié en avril dernier être prêt à devenir papa et fonder une famille. Et en mai dernier, sa chérie Clara Berry annonçait être enceinte et affichait son baby bump sur les réseaux. L'acteur néo-zélandais qui joue Archie Andrews dans Riverdale sur Netflix et la mannequin française sont depuis devenus parents d'un premier enfant. Un bébé né le 23 septembre 2021. Le couple avait même dévoilé le prénom et le nom de leur fils : Sasha Vai Keneti Apa.

Mais leur baby boy ne serait peut-être pas le seul à avoir pris le nom de famille de KJ Apa. Clara Berry et KJ Apa se seraient mariés en secret. C'est la rumeur qui enflamme la toile depuis que le faux roux a fait une gaffe (volontaire ?) sur Instagram. Il a posté une vidéo de lui en train d'ajouter du lait maternel de Clara Berry dans son café. En légende, il a précisé : "My wife is a milk machine and I love it", soit "Ma femme est une machine à lait et j'adore ça" en français.