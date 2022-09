Kim Glow condamnée à une grosse amende par un tribunal : "Vous avez fait usage de votre notoriété"

Kim Glow condamnée à payer une amende pour "complicité d'appels téléphoniques malveillants"

Kim Glow faisait partie du casting des Marseillais sur W9. Vous avez aussi pu la voir dans les cross Les Ch'tis VS Les Marseillais mais aussi Les Ch'tis et Les Marseillais VS Le Reste du Monde. Sans oublier dans d'autres émissions de télé-réalité, comme Les Anges 9 et Les Vacances des Anges 2 sur NRJ12. Mais ce n'est ni pour une participation à une télé-réalité, ni pour des placements de produits que Kim fait parler d'elle aujourd'hui.

La varoise a été condamnée par la justice, comme l'a révélé Var Matin. L'ancienne candidate de télé-réalité "a comparu ce mercredi 14 septembre" 2022 devant le tribunal correctionnel de Toulon, dans le Var, pour "complicité d'appels téléphoniques malveillants" et "injure publique".

Kim Glow "a été condamnée à 60 jours-amendes de 80 euros, soit 4.800 euros à régler dans les deux mois, pour avoir appelé sa communauté à saturer d'appels le standard d'une entreprise de livraison basée à La Crau". En revanche, "le tribunal l'a relaxée pour le délit d'injure pour cause de prescription des faits".

"Tout le monde a ce genre de tracasserie dans la vie de tous les jours, c'est votre réaction qui n'est pas adaptée"

Celle qui avait marqué le petit écran avec sa séquence culte des deux lunes avait commandé un canapé. Il lui avait été livré en juillet 2018, mais en mauvais état. "Le canapé était cassé, il n'a pas été déballé, pas installé..." par les transporteurs, et "la standardiste n'arrêtait pas de me dire : 'Vous avez signé le bordereau de livraison alors c'est conforme'" a expliqué Kim Glow au tribunal.

En colère, elle avait poussé un coup de gueule sur les réseaux et "avait appelé ses fans à saturer d'appels le service de livraison" parce qu'elle n'était "pas satisfaite". La société avait alors porté plainte. Son avocat, Me Hervé Lefort, a défendu sa cliente en estimant qu'une "quarantaine d'appels, ce n'est rien du tout" pour une entreprise de cette taille.

"C'est vrai que je l'ai dit à ma communauté pour que ça ne recommence plus" a reconnu Kim Glow. "Vous avez fait usage de votre notoriété comme si vous étiez au-dessus du lot" lui a répondu le procureur. Le juge du tribunal correctionnel de Toulon a de son côté déclaré : "Tout le monde a ce genre de tracasserie dans la vie de tous les jours, c'est votre réaction qui n'est pas adaptée".