Kevin Guedj et Cynthia en couple ? Un blogueur en remet une couche, elle le menace

Le jaguar a-t-il de nouveau frappé ? Après les rumeurs de coucherie avec Belle sur le tournage de La Bataille des clans, Kevin Guedj et Carla Moreau ont décidé de se séparer. Une rupture qui serait déjà oubliée pour l'ex-candidat des Marseillais. Quelques semaines seulement après l'annonce du divorce, l'influenceur aurait tourné la page : il a été aperçu dans un hôtel avec Cynthia, vue dans Les Cinquante. Une relation qu'ils ont démentie... mais c'était sans compter sur Carla Moreau. En stories sur Instagram, elle a assuré que Kevin était bien proche de Cynthia et a taclé son ex sur son côté radin.

Par la suite, Cynthia s'est aussi attaquée à Carla, tandis que Kevin a lâché quelques piques contre son ex. "Carla a décidé elle-même de me quitter. Quand tu décides de quitter quelqu'un, ça veut dire que tu ne veux pas garder cette personne auprès de toi, donc tu le laisses vivre sa vie. Le jour où j'aurais décidé de refaire ma vie, rencontré quelqu'un ou quoi, je vous le dirai ! Je n'ai rien à cacher là-dessus parce qu'on n'est plus ensemble" a-t-il déclaré en stories. Vous pensiez que c'était la fin de l'histoire ? Pas du tout.

Des retrouvailles entre Cynthia et Kevin ?

Après un voyage au Qatar et en Arabie Saoudite pour lequel il aurait été payé une fortune, Kevin Guedj était de retour en France et, selon Aqababe, devait retrouver Cynthia. Ce dernier a précisé que Cynthia et Kevin ne sont pas en couple mais qu'ils se fréquenteraient à l'heure actuelle. "Cynthia va prendre un train pour Marseille. Elle va attendre Kevin qu'il rentre..." a partagé le blogueur, reprenant une info d'un abonné.

Des messages ensuite postés par mon_exclu_tv, un autre compte spécialisé, qui accuse Kevin de mensonges. Selon cette personne, le papa de Ruby ne voudrait pas assumer son couple avec Cynthia, alors qu'il est en procédure de divorce avec Carla Moreau.