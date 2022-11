"Cette fille me fait très peur" : Cynthia en couple avec Kévin Guedj ? Elle tacle Carla Moreau et la clashe sur la sorcellerie

Depuis plusieurs heures, Cynthia est ciblée par des rumeurs de couple avec Kévin Guedj. En effet, la candidate des Marseillais au Mexique et l'ex de Carla Moreau ont été grillés ensemble dans le même hôtel à Aix-en-Provence.

Ils ont rapidement démentis leur relation. Mais trop tard, le doute était déjà installé dans la tête des fans. Encore plus depuis que la maman de Ruby a confirmé qu'ils flirtaient bien ensemble et que Cynthia aurait bien été virée de l'émission Les Cinquante pour consommation de drogue.

"Je ne suis pas en couple avec Kévin !"

Ce jeudi 17 novembre 2022, Cynthia lui a répondu sur TikTok. "A quel moment je suis en couple avec Kévin ? Je ne comprends pas faut m'expliquer. Je ne suis pas en couple avec Kévin ! D'accord ?! Kévin je l'ai croisé par hasard à l'hôtel. Premièrement parce que l'hôtel appartient à un pote à moi et deuxièmement parce qu'on a des amis en commun. Je ne savais même pas que cette personne allait être dans l'hôtel. Après un spa entre collègues et un resto entre amis, tout ce que je peux dire c'est que c'est un très gentil garçon. Il m'a fait vachement rire. Ça nous a fait vraiment rire tout ce que vous avez colporté sur les réseaux sociaux", ajoute celle qui nous a révélé qui tirait réellement les ficelles dans Les Cinquante.

"Balayes devant ta porte"

Après avoir mis les choses au clair concernant sa relation avec Kévin, Cynthia s'est attaquée à sa nouvelle rivale. "J'ai envie aussi de répondre à Carla par rapport au fait que, soit disant, la production l'aurait appelée pour lui dire que j'avais été virée et tout. Euh on en parle de tes antécédents à toi avec la production ? On en parle un peu de ton passé ? Je ne comprends pas (...) Bon maintenant tu es maman et tout... Balayes devant ta porte avant de parler des autres, vraiment", s'agace-t-elle, tout ça avec la musique d'Harry Potter en fond, en référence à la polémique de la sorcellerie qui a touché Carla.

"Cette fille me fait peur !"

"De base, je n'avais même pas envie de m'exprimer sur ça parce que j'ai peur ! Cette fille me fait peur ! C'est tout. Je vous donne mon droit de réponse. Ça ne me dérange pas de m'exprimer là-dessus parce que je n'ai absolument rien à me reprocher. N'oubliez pas que je suis célibataire et que je fais ce que je veux", continue Cynthia.