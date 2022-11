"Il y avait un cerveau derrière Maëva Ghennam" : Cynthia nous révèle qui tirait vraiment les ficelles dans Les Cinquante (exclu)

L'aventure Les Cinquante est terminée pour Cynthia. Ça aurait été un tournage riche en émotion pour l'ancienne candidate des Marseillais au Mexique, qui aurait été virée pour ne pas avoir respecté les règles. Dans notre interview Vrai ou Faux, elle s'est notamment confiée sur son flirt avec Julien Bert, qui a fait couler beaucoup d'encres.

"Je l'assume complètement ce bisou"

"Je ne suis pas tombée amoureuse de Julien Bert. C'est le genre d'homme que je fréquente dans ma vie de tous les jours. Physiquement, c'est quelqu'un de très attirant. C'est vrai qu'il y a eu un petit délire entre lui et moi et qu'on s'entendait hyper bien", explique-t-elle.

Suite à ce bisou, celle qui a été la cible de rumeurs de couple avec Marwa a reçu de nombreuses critiques, mais elle assure que ça ne l'a pas touchée plus que ça. "Les gens n'arrivent pas à comprendre qu'ils sont en train de voir une scène qui dure deux minutes. Ça faisait depuis le début de l'aventure qu'on se tournait autour. En fait j'en avais envie de ce bisou et je l'assume complètement ce bisou", déclare-t-elle.

"Il y avait beaucoup de regards bizarres"

Pendant le tournage, Cynthia a également tapé dans l'oeil de Simon Castaldi. Il a assumé qu'elle aurait pu lui plaire s'il avait été célibataire. Ce qui lui a valu un gros clash avec sa chérie Adixia. "Ça m'a gênée je ne savais plus quoi dire. J'étais là, je ne parlais pas. En plus ça me faisait de la peine parce que je me suis hyper rapprochée d'Adixia. Cette fille elle est adorable, elle est gentille, elle est belle, elle a tout pour elle", nous confie Cynthia, avant de préciser : "Il ne me draguait pas dans le dos d'Adixia. Par contre, je tiens quand même à préciser un truc, il y avait beaucoup de regards bizarres. Moi je dis ça, je dis rien".

"Il y avait un cerveau derrière Maëva"

Depuis le début de l'aventure, Maëva Ghennam est jugée insupportable par de nombreux internautes qui trouvent qu'elle dirige tout le monde. Mais Cynthia n'est pas de cet avis et elle nous a fait une révélation surprenante.

"Maëva ne dirigeait pas tout le monde. Elle se proclamait un peu grande gueule. On la connaît, c'est elle qui ouvre le plus sa bouche, etc. Mais il y avait un cerveau derrière Maëva. Il n'y avait pas que Maëva", assure-t-elle, avant de nous dévoiler qui tirait vraiment les ficelles : "C'est un petit scoop ça je ne peux pas vous le dire, bon je le dis quand même, c'est Noré".

"Noré c'était le cerveau, Maëva aussi et quand ils mettaient leurs cerveaux ensemble, ils voulaient emmener leur team le plus loin possible", continue-t-elle.

C'est donc Noré qui menait les stratégies de l'alliance. Après cette révélation, pas sur que le mari Kamila remonte dans l'estime des fans, lui qui était déjà ciblé par les critiques.