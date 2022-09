Les Cinquante : Marwa et Cynthia en couple ? "On a eu un coup de foudre..."

Malgré la déprogrammation des Princes de l'amour 9, émission dans laquelle elle s'est fait remarquer, Marwa enchaîne les télé-réalités. Elle a participé au Apprentis aventuriers 5, avant d'enchaîner avec Le Reste du Monde, romance à Ibiza. Le 5 septembre 2022, elle fera également partie de l'énorme casting des Cinquante, le tout nouveau programme de W9.

Dans la bande-annonce que nous vous avons décryptée, on peut voir qu'elle va se mettre en couple avec Greg Yega. Mais l'ex de Maëva Ghennam ne serait pas son seul coup de coeur de l'aventure. En effet, depuis que le tournage est terminé, elle apparaît très proche de Cynthia, qui a aussi eu une aventure avec Bebew dans Les Marseillais au Mexique.

"On est hétéros !"

Depuis plusieurs jours, les deux candidates ne se quittent plus et certains internautes ont commencé à se poser des questions sur la nature de leur relation. Des rumeurs de couple n'ont d'ailleurs pas tardé à faire surface.

Ce mercredi 31 août 2022, elles ont lancé un live Instagram dans lequel elles sont sorties du silence. "Non, nous ne sommes pas en couple ! On est hétéros ! J'aime les hommes, la testostérone et la transpiration masculine", explique Cynthia, avant de préciser : "On n'a rien contre les gays, les LGBT... Mais, non. Et ce n'est pas pour faire du buzz".

Un coup de foudre... amical

"Ce n'est pas parce que vous voyez deux filles fusionnelles amicalement, que ça veut dire qu'elles sont en couple", continue celle qui a été clashée par Laura Marra. "On veut être claires avec tout le monde, car on reçoit beaucoup de messages. On a eu un coup de foudre amical, on s'est kiffé de ouf ! Depuis la sortie des Cinquante, on s'est beaucoup liées. Je n'ai jamais eu de relations avec des filles. Je suis plus vers les mecs !", conclut Marwa, de son côté.

Une rumeur éteinte aussi vite qu'elle est sortie...