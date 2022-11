"Depuis quand la marijuana est une drogue ?" : Cynthia droguée dans Les Cinquante ? Elle s'exprime encore

Après s'être fait connaître dans Les Marseillais au Mexique sur W9, Cynthia était dans Les Cinquante. Sauf que son départ de l'émission, dans l'épisode diffusé le 8 novembre dernier a été très médiatisé. "Il y a des règles et malheureusement, je n'ai pas forcément respecté les règles de ce château donc je vais partir" a-t-elle expliqué. Mais en fait, la candidate aurait été virée par la prod pour consommation de drogue. Carla Moreau avait confirmé que la production des Cinquante l'aurait appelée pour lui dire que l'exclusion de Cynthia serait dû à des "substances illicites", à savoir des joints. Car pour rappel, Cynthia serait en rapprochement avec Kevin Guedj.

Cynthia qui avait démenti avoir fumé du shit s'est de nouveau exprimée sur cette rumeur de drogue, dans ses stories (une vidéo qui a été reprise par le compte TikTok @latvenrealite). "Je ne vous ai jamais donné de réponse concrète parce que je n'ai pas envie de partager ça avec vous ! Est-ce que c'est bien clair ?" a-t-elle déclaré, "Et même si j'avais fumé, même si je fumais à longueur de journée, ça dérange qui ?". Ben ça dérange personne, sauf que c'est illégal de fumer du cannabis en France. Et que ce n'est pas forcément un bel exemple pour les nombreux jeunes qui la suivent dans la télé-réalité et sur ses réseaux sociaux.