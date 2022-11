Cynthia droguée dans Les Cinquante ? Carla Moreau balance ses "vices" et s'inquiète pour sa fille

Cynthia droguée dans Les Cinquante ? Carla Moreau confirme que la candidate aurait été virée pour "substances illicites"

Après s'être rencontrés dans Les Marseillais sur W9, s'être mariés et avoir eu un bébé, Carla Moreau Guedj et Kevin Guedj ont fini par se séparer. Leur rupture a été ultra médiatisée et entachée de rumeurs de tromperies. Après Belle qui a assuré avoir couché avec Kevin dans La Bataille des Clans, depuis sa séparation, l'ancien "jaguar" aurait déjà zappé sa femme.

Dans ses stories, Carla Moreau a confirmé le couple Kevin Guedj / Cynthia, après qu'ils aient été grillés dans un hôtel. Et la maman de Ruby a aussi confirmé que Cynthia se serait droguée dans Les Cinquante. La blogueuse Shayara TV avait écrit que "Cynthia a été virée du tournage pour avoir fumé du shit et des pétards".

Carla Moreau a révélé avoir été en contact avec la prod de l'émission, qui lui aurait confirmé cette consommation de drogue. "En ce qui concerne cette fameuse fille, qui a certainement énormément de vices, puisque j'ai pu entendre un peu ses stories d'hier. Je ne m'assimilerai absolument pas à ce genre de femme. Surtout que si elle ne me connait pas, moi, j'ai appris à la connaître. Parce que j'ai reçu pas mal d'appels de la production qui m'a expliqué pourquoi elle avait été virée... Donc ben bien sûr pour substances illicites" a-t-elle dévoilé.

Cynthia en couple avec Kevin Guedj, Carla Moreau a peur pour Ruby : "Qu'elle fasse ce qu'elle veut" mais "j'ai une petite fille"

Si l'influenceuse se fiche de ce que Cynthia fait de sa vie, en revanche, elle s'inquiète pour sa fille Ruby. Car désormais, Cynthia serait la copine de Kevin Guedj. "Voilà qu'elle fasse ce qu'elle veut ça ne me concerne pas moi, mais par contre il s'avère que j'ai une petite fille qui s'appelle Ruby" a ainsi prévenu Carla Moreau, "je serai intransigeante concernant ce genre de monde".

Le blogueur Aquababe avait donné plus de détails sur cette rumeur de cannabis sur le tournage : "J'ai des détails bien croustillants. Cynthia avait l'habitude de consommer du cannabis dans Les Cinquante avec tout le monde. Puis, lorsque Marwa et d'autres copines ont été éliminés des Cinquante, elle a commencé à fumer avec une femme d'entretien à l'intérieur du château".

De son côté, Cynthia a démenti plusieurs fois que son exclusion serait liée à de la drogue. "Je vois plein de trucs sur les réseaux sociaux. Il faut arrêter !" avait-elle dit sur TikTok, "Si la production a jugé nécessaire de me renvoyer chez moi, c'est bien parce que je n'ai pas respecté les règles, mais rien à voir avec ce que je vois sur les réseaux sociaux". Et sur Snapchat, elle a confié : "C'est ma vie ! J'en fais ce que je veux et si ça vous plait pas, dégagez de mon snap", "La drogue ? Mais c'est quoi ça ? T'as des preuves mdr ? Non parce que même moi, je suis pas au courant".