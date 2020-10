Kellyn (Les Princes de l'amour 8) accuse Bastos d'avoir couché avec Angèle : ils réagissent

Kellyn accuse Bastien Grimal d'avoir couché avec Angèle et de la menacer de balancer leur sextape

Après les rumeurs de coucheries entre Kellyn et Bastien Grimal sur le tournage de l'émission Les Princes et les Princesses de l'amour 4 (Les Princes de l'amour 8) qui sera diffusée sur W9, Kellyn et Bastos avaient officialisé leur couple sur les réseaux. Sauf que rapidement, Kellyn et Bastien se sont séparés, confirmant la rupture et supprimant même leurs photos ensemble. Dans une story vidéo relayée sur la chaîne YouTube de Sam Zirah, la candidate de télé-réalité actuellement dans 10 couples parfaits 4 sur TFX a précisé : "Je reçois des messages de menaces, j'ai des dossiers sur toi ou quoi que ce soit, il faut arrêter d'accord ? Il faut arrêter car tu l'as pas fait qu'à moi tu l'as fait à d'autres filles".

Kellyn accuse donc Bastien Grimal d'avoir fait des photos et des vidéos compromettantes et de la menacer de tout balancer sur internet. Et en plus de l'accuser de revenge porn, elle a aussi précisé que Bastien Grimal aurait fait pareil à d'autres filles. Comme qui ? Comme Angèle Salentino qui est dans Les Marseillais VS Le reste du Monde 5 sur W9. C'est en effet ce qu'a révélé Sam Zirah, qui a expliqué avoir eu des infos de la part de Kellyn. Elle "aurait entendu Bastos lui dire qu'il avait couché avec Angèle, qu'il l'avait enregistré à son insu, qu'il l'aurait viré de chez lui dans la nuit qu'elle avait pété un câble et qu'il comptait tout diffuser, faire une vidéo YouTube dans laquelle il balancerait qu'il a couché avec la meuf de Greg".

Bastos et Angèle réagissent aux rumeurs de chantage

Après avoir découvert les accusations de Kellyn dans la vidéo de Sam Zirah, Bastien Grimal a tenu à mettre les choses au clair. Angèle est "une fille que je respecte", "on s'est fréquenté il y a un an et quelque" a-t-il assuré dans sa story Instagram. Bastos dément donc toutes ces accusations de sextapes, chantage et revenge porn. Il a ajouté par rapport à Kellyn : "Certaines personnes semblent un peu frustrées et inventent de drôles d'histoires pour faire encore plus de mal qu'elles n'en ont déjà fait".