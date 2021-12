Kelly McCreary (Grey's Anatomy) maman : son bébé est né prématuré et elle dévoile le prénom

Elle a accouché prématurément

Et surprise, Indigo est en fait née le 3 octobre dernier à Los Angeles. Kelly McCreary a accouché avec plusieurs semaines d'avance. "Nous avions prévu une naissance intime à la maison mais j'ai perdu les eaux avec plusieurs semaines d'avance et j'ai accouché à l'hôpital. (...) J'étais tellement soulagée que nous nous en soyons sorties toutes les deux. Indigo a passé un peu de temps en unité de soins intensifs néonatals mais il n'y a pas eu de complications. Elle est à la maison et est en bonne santé" a confié l'heureuse maman.

Cette naissance plus rapide que prévu a cependant été un peu compliquée à vivre pour l'actrice. "Emotionnellement, c'était comme des montagnes russes. Surtout des hauts mais il y a eu beaucoup de moments où j'ai douté de moi, où je m'inquiétais, où je me sentais coupable. Je suis reconnaissante d'avoir une famille incroyable qui me soutient et d'avoir des amies proches qui sont jeunes mamans et qui partagent cela avec moi" explique la star. Félicitations !