Caterina Scorsone (Grey's Anatomy) maman pour la troisième fois

Dans la saison 16 de Grey's Anatomy qui revient le 23 janvier prochain sur ABC aux Etats-Unis, Amelia est actuellement enceinte. Alors qu'elle pensait que Link (Chris Carmack) était le père de son bébé, elle a découvert dans le final de mi-saison que le bébé était en fait d'Owen (Kevin McKidd). Une grossesse intégrée au scénario à cause de celle de l'actrice !

Caterina Scorsone maman d'une troisième fille

Après les naissances des petites Eliza (7 ans) et Paloma, surnommée Pippa (3 ans), c'est une troisième petite fille que Caterina Scorsone et son mari ont accueilli récemment. Sur Instagram, l'interprète d'Amelia a annoncé la bonne nouvelle en postant d'adorables photos de son bébé avec ses deux grandes soeurs. Côté prénom, l'actrice de 38 ans et son époux ont opté pour Arwen, prénom elfique issu du Seigneur des Anneaux (c'était le nom du personnage incarné par Liv Tyler).