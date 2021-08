Kelly McCreary (Grey's Anatomy) enceinte de son premier enfant : "Je ne m'y attendais pas"

Kelly McCreary enceinte !

Kelly McCreary est enceinte de son premier enfant ! Son mari Pete Chatmon et elle ont annoncé la très bonne nouvelle sur Instagram. L'actrice de Grey's Anatomy a partagé une photo d'elle tenant dans sa main son test de grossesse positif et un cliché avec son chéri : "Quand avoir du retard arrive à point nommé. Surprise, nous allons avoir un bébé ! Pete et moi sommes ravis d'agrandir notre famille et de partager la nouvelle avec vous tous !", a-t-elle écrit en légende. De son côté, le réalisateur a partagé les mêmes photos et a posté : "C'est mon post du lundi préféré de tous les temps. Tellement excité d'agrandir notre famille et d'ajouter papa à mon CV."