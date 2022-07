Kelly Helard : moins 20 kilos, elle affiche sa perte de poids en maillot de bain et fracasse les haters

Après plusieurs années passées loin des caméras, Kelly Helard est désormais au casting de Mamans & Célèbres. Les téléspectateurs peuvent donc suivre son quotidien avec son chéri Neymar et leurs enfants Lyam et Lyana. Les deux amoureux vont même bientôt se redire oui après un premier mariage à Las Vegas en 2014. Sur Instagram, la star du petit écran montre aussi sa vie de tous les jours et évoque ses combats et ses victoires.

Kelly Helard affiche sa perte de poids impressionnante

Il y a plusieurs semaines, Kelly Helard évoquait sans filtre sa perte de poids avec des photos avant/après dans une même robe. L'ex-candidate de télé-réalité évoque également cela dans son livre, "Kelly Helard - Tout ça pour mon poids !", sorti le 15 juin dernier. Aujourd'hui, la star de Mamans & Célèbres est plus épanouie que jamais et le montre. Sur Instagram, elle s'est affichée en maillot de bain... et a dévoilé qu'elle avait perdu 20 kilos !