Kelly Helard (Mamans et célèbres) célèbre sa perte de poids avec un avant/après en maillot de bain

Kelly Helard a enfin atteint son objectif ! La maman de Lyam et Lyana était complexée par son poids depuis plusieurs années. La candidate de Mamans et célèbres a partagé de nombreuses fois son évolution physique sur son compte Instagram. Ce dimanche 22 mai 2022, elle a de nouveau posté un avant/après, cette fois en maillot de bain. Et le résultat est impressionnant ! La mère de famille va d'ailleurs bientôt sortir un livre pour partager son expérience sur ses 3 pertes de poids et donner des conseils et astuces à celles qui souhaiteraient l'imiter.