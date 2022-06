Kelly Helard (Mamans et célèbres) ex-accro à la drogue : "J'étais sous influence quand je tournais (...) c'était matin, midi et soir"

Tout le monde se souvient du couple emblématique des Ch'tis que formaient Kelly et Christopher. La candidate a ensuite retrouvé l'amour dans les bras de Neymar, un candidat de La Belle et ses princes. Depuis, ils se sont mariés et sont devenus parents de deux enfants. On peut d'ailleurs voir leur petite famille évoluer tous les jours sur TFX dans Mamans et célèbres. Depuis plusieurs années, Kelly ne cache pas son combat pour mincir. Kelly Helard a partagé son impressionnante perte de poids et va prochainement sortir un livre dédié au sujet.

Il y a quelques jours, elle était l'invitée de l'émission AJA de Sam Zirah et le journaliste est revenu sur un passage bien précis du livre : celui où Kelly avoue avoir été addicte à la drogue. "Je consommais du speed, une drogue facile à trouver en Belgique. C'est comme des amphétamines, mais fabriquée dans des laboratoires clandestins. Les effets sont anorexigènes et psychoanaleptiques. Tout ce qu'il me fallait : plus besoin de manger, ni de dormir", lit l'animateur.

"Ça fait 8 ans que je ne consomme plus du tout"

"Je voulais en parler par prévention parce que je m'en suis sortie. Ça fait 8 ans que je ne consomme plus du tout. Dans Les Ch'tis, nous n'étions pas beaucoup à consommer. Ceux qui m'ont rejetée parce qu'ils étaient contre ça sont tombés dedans par la suite. C'était tabou à l'époque ! Mais là, quand je vois que certains jeunes trouvent ça normal, je veux mettre un stop" déclare celle qui ne veut plus utiliser de filtres, avant d'ajouter : "Ma première perte de poids était grâce à la drogue (...) Le speed, ça coupe l'appétit, tu élimines plus vite et tu ne dors pas. J'allais en cours, je faisais des bookings, des tournages.... Ça me permettait de tenir et j'oubliais ce qui me contrariait, comme le harcèlement que je subissais".

"Je cachais ma drogue dans mon poudrier"

Kelly précise bien que la consommation de drogue était interdite sur le tournage des Ch'tis. "Je cachais ma drogue dans mon poudrier pour passer à l'aéroport et échapper à la fouille de la production (...) J'avais commencé avant la télé. C'est assez monnaie courante en Belgique et dans le milieu de la nuit. J'étais sous influence quand je tournais. J'étais devenue accro, c'était matin, midi et soir. C'était devenu dramatique !" explique-t-elle.

Aujourd'hui, Kelly s'est sortie de tout ça et semble plus épanouie que jamais avec sa petite famille.