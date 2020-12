Karine Le Marchand attaquée dans TPMP : M6 intervient, Cyril Hanouna réagit

On le sait tous, Jean-Michel Maire n'a pas sa langue dans sa poche. Il a d'ailleurs récemment envoyé un petit tacle à Karine Le Marchand, dans TPMP, l'accusant d'avoir refusé de payer sa facture dans une clinique de chirurgie esthétique. La présentatrice de L'amour est dans le pré n'a pas directement réagi, mais a simplement partagé le message de la directrice de la Clinique des Champs Elysées : "Je suis atterrée par ce bad buzz ridicule dont Jean-Michel Maire est à l'origine dans ses propos. D'autant plus qu'il n'est pas venu dans notre établissement depuis plus d'un an, et surtout dans la mesure où ce qu'il atteste est totalement faux."

Karine Le Marchand attaquée dans TPMP, M6 intervient

On peut aussi lire en légende les mots "mensonges" et "harcèlement". Ce n'est la première fois que l'équipe de TPMP s'en prend à Karine Le Marchand : en 2019, l'animatrice avait envoyé un texto à Cyril Hanouna pour exprimer sa colère et ce dernier l'avait lu en direct dans l'émission. Quelques mois plus tard, c'est suite à des critiques contre Kelly Vedovelli et Matthieu Delormeau que Cyril Hanouna avait répondu à Karine Le Marchand. Cette fois, M6 n'a pas manqué de réagir à cette histoire via un communiqué de presse : "Depuis plusieurs mois, des propos particulièrement dénigrants sont tenus à l'encontre de Karine Le Marchand dans l'émission Touche pas à mon poste diffusée sur C8."

La chaîne ajoute : "Le traitement infligé à Karine Le Marchand et les propos tenus à son encontre ces dernières semaines (...) sont injustifiés et dépassent le cadre acceptable (...) M6 condamne fermement cette attitude de mise en cause régulière et réitérée, et suspend, à compter de ce jour, toute participation à Touche pas à mon poste. M6 sera extrêmement vigilante quant aux propos tenus envers la chaîne et ses animateurs."