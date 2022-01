Karim Benzema refuse de payer son amende après l'affaire de la sextape de Valbuena, la justice lui saisit 230 000€

Après six longues années d'attente, le procès de l'affaire du chantage à la sextape opposant Mathieu Valbuena et Karim Benzema a eu lieu à la fin du mois d'octobre 2021. Le joueur du Real Madrid a été reconnu coupable d'avoir participé à une tentative de chantage à l'encontre de son ex-coéquipier en équipe de France avec pour objet l'une de ses vidéos privées et a été condamné à un an de prison avec sursis et à 75 000 euros d'amende. "Karim Benzema s'est personnellement impliqué avec insistance pour tenter de convaincre Mathieu Valbuena de rencontrer son homme de confiance" avait expliqué le tribunal.